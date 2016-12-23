"Москва сегодня": традиционная пресс-конференция президента

Традиционная пресс-конференция президента России в этом году стала рекордной по количеству присутствующих журналистов. Было аккредитовано 1437 журналистов на это мероприятие. Данная цифра на 47 больше, чем в прошлом году. Для сравнения, на первой пресс-конференции Путина в 2001 году присутствовало 502 журналиста.

Первый вопрос на пресс-конференции касался состояния экономики страны. По мнению президента, последнее время в этой сфере по многим направлениям наблюдается положительная динамика, однако, существует еще немало проблем. Кроме того, Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы будет целиком сохранена поддержка промышленности, а все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме.

По планам в начале 2017 года выплатят по 5 тысяч рублей всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, прокомментировал Владимир Путин.

Традиционно были вопросы о коррупционных делах и громких политических убийствах. По словам президента, он внимательно следит за ходом расследования преступлений.

Примерно в середине пресс-конференции слово дали турецкому журналисту. Его вопрос касался убийства российского посла Андрея Карлова. По мнению Владимира Путина данная ситуация никак не повлияет на диалог между странами, отношения будут только развиваться.

Безусловно, не обошлось без вопроса про допинг в российском спорте. Исправляется ли ситуация и есть ли в допинговых скандалах политическая составляющая, поинтересовался журналист у Владимира Путина. По словам президента, в России никогда не создавалось никакой государственной системы допинга и его поддержки.

Президент затронул тему допингово скандала. Острая темя для обсуждения – отравление настойки "Боярышника" из разных городов. Большая часть присутствовавших в зале – журналисты из регионов. Звучали вопросы о развитии субъектов России и мерах государственной поддержки.

В числе других вопросов – проблемы экологии, защита животных от жестокого обращения, развитие Крыма, цены на нефть, банковская система, образование. В ходе пресс-конференции были затронуты и вопросы внешней политики, взаимоотношений с избранным президентов США Дональдом Трампом.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".