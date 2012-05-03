"Специальный репортаж": Сигнализация

Сегодня в "Специальном репортаже" мы расскажем о работе вневедомтсвенной охраны. Вы узнаете, как обеспечивается конфиденциальность информации о клиентах и сколько времени дается группе быстрого реагирования на то, чтобы прибыть на место, где сработала сигнализация. В нашем выпуске также разъясняется - почему для обеспечения безопасности вашей квартиры или офиса предпочтительнее пользоваться услугами полиции, а не частных охранных предприятий.