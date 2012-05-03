Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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03 мая 2012, 12:56

Происшествия

"Специальный репортаж": Сигнализация

"Специальный репортаж": Сигнализация

Репортаж о работе Московского монетного двора

"Познавательный фильм":История развития метеорологии

Сегодня в "Специальном репортаже" мы расскажем о работе вневедомтсвенной охраны. Вы узнаете, как обеспечивается конфиденциальность информации о клиентах и сколько времени дается группе быстрого реагирования на то, чтобы прибыть на место, где сработала сигнализация. В нашем выпуске также разъясняется - почему для обеспечения безопасности вашей квартиры или офиса предпочтительнее пользоваться услугами полиции, а не частных охранных предприятий.
Программа: Специальный репортаж
профессии охрана происшествия специальный репортаж архив
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