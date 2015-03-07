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07 марта 2015, 15:30

Технологии

"Специальный репортаж": Бомбила и планшет

"Специальный репортаж": Бомбила и планшет

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  • Название: Специальный репортаж
  • Корреспондент: Александра Савина
  • Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто часто пользуется услугами такси


Приложения, через которые можно легко быстро и недорого заказать такси, убивают этот вид транспорта. В этом уверены почти все крупные и серьезные компании-перевозчики. Не сгущают ли они краски, и что делать, если по вызову приехал фальшивый таксист? Смотрите в расследовании Александры Савиной.
Программа: Специальный репортаж
такси перевозки технологии программы архив Александра Савина
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