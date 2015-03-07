07 марта 2015, 15:30Технологии
"Специальный репортаж": Бомбила и планшет
- Название: Специальный репортаж
- Корреспондент: Александра Савина
- Когда смотреть: По субботам на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для тех, кто часто пользуется услугами такси
Приложения, через которые можно легко быстро и недорого заказать такси, убивают этот вид транспорта. В этом уверены почти все крупные и серьезные компании-перевозчики. Не сгущают ли они краски, и что делать, если по вызову приехал фальшивый таксист? Смотрите в расследовании Александры Савиной.
Программа: Специальный репортаж