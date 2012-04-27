Стратегия искусственного дефицита все еще эффективна, и повседневная жизнь не устает это доказывать. 8 марта у магазина популярного производителя одежды еще за час до открытия в очереди стояли 200 человек в ожидании начала распродажи эксклюзивной серии, которая затем была раскуплена меньше чем за полчаса. "Символы статуса" настолько сильны в обществе, что люди готовы выкладывать огромные суммы и ожидать часами - а иногда и годами - своего права на покупку заветной вещи.