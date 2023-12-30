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30 декабря, 23:00

Общество

"Специальный репортаж": высший бал

"Специальный репортаж": высший бал

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За 10 лет доля россиян, которые считают, что их окружают в основном культурные люди, выросла более чем в полтора раза. Примерно столько же выходила в эфир программа "Специальный репортаж". В ее последнем выпуске корреспондент Евгения Лебедева отправилась на бал с двенадцатикратно судимым рецидивистом.

О том, как интеллигентные развлечения заставили Хрущева кукарекать под столом и кто покусился на кий Маяковского – в специальном репортаже "Высший бал".

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