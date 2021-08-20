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Общество

20 августа, 22:00

"Специальный репортаж": "взрослые против детей"

общество дети видео Анастасия Цапиева

Все чаще во дворах, самолетах, автобусах можно увидеть, как взрослые бьют детей, причем чужих. Так несовершеннолетним пытаются привить хорошие манеры. Непослушный заигравшийся ребенок нарушает границы чужого пространства и нередко получает оплеуху от незнакомого человека.

Специальный корреспондент Анастасия Цапиева поговорила с родителями, которые позволяют своим детям делать все, что угодно и теми, кого такое поведение приводит в ярость. А затем выяснила, как погасить их конфликт без рукоприкладства. Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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