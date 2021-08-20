"Специальный репортаж": "взрослые против детей"

Все чаще во дворах, самолетах, автобусах можно увидеть, как взрослые бьют детей, причем чужих. Так несовершеннолетним пытаются привить хорошие манеры. Непослушный заигравшийся ребенок нарушает границы чужого пространства и нередко получает оплеуху от незнакомого человека.

Специальный корреспондент Анастасия Цапиева поговорила с родителями, которые позволяют своим детям делать все, что угодно и теми, кого такое поведение приводит в ярость. А затем выяснила, как погасить их конфликт без рукоприкладства. Об этом – в программе "Специальный репортаж".