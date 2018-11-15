"Специальный репортаж": "недолго, несчастливо"

Дмитрий Грачев, который почти год назад отрубил руки своей супруге, приговорен к 14 годам колонии. Мужчину задержали почти сразу после преступления, которое потрясло своей жестокостью и цинизмом всю страну. Грачев вывез жену за город, связал ее и жестко пытал. Маргарита выжила лишь чудом. Медики сумели сохранить ей одну руку, вторую пришлось заменить на протез. Специальный корреспондент Юлия Шатилова проследила за судьбой Маргариты Грачевой и еще нескольких женщин, для кого супруг – человек, который должен был быть опорой и защитой – стал мучителем, а то и палачом.