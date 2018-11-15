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Новости

15 ноября 2018, 22:00

Происшествия

"Специальный репортаж": "недолго, несчастливо"

"Специальный репортаж": "недолго, несчастливо"

Три человека пострадали при взрыве в жилом доме на юго-западе столицы

Причиной взрыва на Нагорной улице мог стать самогонный аппарат

Как московские учителя подтверждают аттестацию

Росгвардия предлагает увеличить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа

"Московский патруль": как устроиться на работу эскортником

"Московский патруль": в судах планируют запретить клетки и стеклянные кабины

"Московский патруль": в Химках задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

"Московский патруль": в Серпухове огласили приговор Дмитрию Грачеву

Дмитрий Грачев, который почти год назад отрубил руки своей супруге, приговорен к 14 годам колонии. Мужчину задержали почти сразу после преступления, которое потрясло своей жестокостью и цинизмом всю страну. Грачев вывез жену за город, связал ее и жестко пытал. Маргарита выжила лишь чудом. Медики сумели сохранить ей одну руку, вторую пришлось заменить на протез. Специальный корреспондент Юлия Шатилова проследила за судьбой Маргариты Грачевой и еще нескольких женщин, для кого супруг – человек, который должен был быть опорой и защитой – стал мучителем, а то и палачом.
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