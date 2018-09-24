"Специальный репортаж": "Клуб бывших жен"

Как известно, несчастливые семьи – несчастливы по-своему. Некоторые расставания превращаются в настоящие мыльные оперы. Особенно когда в центре событий оказываются знаменитости – известные телеведущие, актеры или певцы.

Почему в последнее время так часто распадаются звездные браки? И почему развод не всегда предполагает возвращение девичьей фамилии? Об этом – в программе "Специальный репортаж".