24 сентября 2018, 22:00Общество
"Специальный репортаж": "Клуб бывших жен"
Как известно, несчастливые семьи – несчастливы по-своему. Некоторые расставания превращаются в настоящие мыльные оперы. Особенно когда в центре событий оказываются знаменитости – известные телеведущие, актеры или певцы.
Почему в последнее время так часто распадаются звездные браки? И почему развод не всегда предполагает возвращение девичьей фамилии? Об этом – в программе "Специальный репортаж".
Программа: Специальный репортаж