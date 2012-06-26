"Цифра": Computex 2012, умный стол от Microsoft и лего-аквариум

Недавно в Москву приехал очень большой сенсорный гаджет — умный стол под названием Microsoft Surface 2.0, работающий под управлением ОС Microsoft Windows 7 и использующий мультитач-интерфейс. Ведущие программы "Цифра" Борис Введенский и Валерий Истишев не упустили возможности протестировать новинку, недоступную для широкого потребителя в России.