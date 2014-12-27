Выпуски программы
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27 декабря 2014, 21:00
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27 декабря 2014, 15:30
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"Цифра": Тест-драйв: Хит-парад недорогих гаджетов
20 декабря 2014, 16:00
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"Цифра": Игрушки, управляемые со смартфона
13 декабря 2014, 15:30
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06 декабря 2014, 15:30
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"Цифра": Карманные видеопроекторы
29 ноября 2014, 15:30
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22 ноября 2014, 15:30
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15 ноября 2014, 15:30
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"Цифра": Бесконтактные платежи
08 ноября 2014, 15:30
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01 ноября 2014, 15:30
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"Цифра": Гаджеты для воспроизведения видео
25 октября 2014, 15:30
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18 октября 2014, 15:30
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27 сентября 2014, 15:30
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"Цифра": Блокировка приложений в AppStore и Android Market
20 сентября 2014, 15:15
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13 сентября 2014, 15:30
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"Цифра": Образовательные сервисы и приложения
07 сентября 2014, 12:00
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"Цифра": Тест-драйв SMS-рассылки
30 августа 2014, 15:30
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"Цифра": ТЕСТ ДРАЙВ: Локализация компьютерных игр
23 августа 2014, 07:00
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16 августа 2014, 15:30
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"Цифра": Телевизоры с разрешением 4k
09 августа 2014, 15:30
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"Цифра": тест-драйв "городских приложений"
02 августа 2014, 15:30
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"Цифра": "бабушкафоны" нового поколения
26 июля 2014, 14:00
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"Цифра": управление силой мысли
19 июля 2014, 15:30
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"Цифра": тестируем электротранспорт
12 июля 2014, 15:30
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"Цифра": тест-драйв "умных часов"
05 июля 2014, 15:30