"Утро": Киностудия Люка Бессона снимет фильм о подлодке "Курск"

Киностудия знаменитого режиссера Люка Бессона снимет фильм об атомной подлодке "Курск". Известно, что сценарий напишет Роберт Родат - автор "Спасти рядового Райана", а режиссером выступит Мартин Зандвлиет, снявший "Ангелы Бруклина", передает телеканал "Москва 24".

"Курск" затонул 15 лет назад во время учений в Баренцевом море. Спасательная операция результатов не принесла. Погибли все 118 моряков. По данным следствия, причиной трагедии стал взрыв торпеды на борту субмарины .