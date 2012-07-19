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Новости

19 июля 2012, 13:59

"Утро": интервью с битбоксером Вахтангом

"Утро": интервью с битбоксером Вахтангом

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В Москве продолжаются "креативные субботники". На прошлой неделе была проведена "ФотоНочь", где каждый желающий мог научиться фотографировать. В этот раз москвичам предлагают научиться битбоксингу. Это искусство создания и имитации ритмичных мелодий с помощью голосового аппарата. Наиболее часто он используется в качестве аккомпанемента в хип-хоповых композициях. Битбоксер Вахтанг рассказывает, сложно ли овладеть этим искусством и где получить мастер-класс.
Программа: Утро
интервью утро битбокс программы Антон Зорькин
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