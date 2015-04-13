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13 апреля 2015, 08:30

Город

"Утро": Заторы на столичных дорогах достигли 3 баллов

"Утро": Заторы на столичных дорогах достигли 3 баллов

"Удобный город": как работают светофоры

"Утро": Скорость машин на Волоколамском шоссе не превышает 20 км/ч

"Утро": На 72 километре МКАД образовался шестикилометровый затор

"Утро": На Волгоградском проспекте образовался трехкилометровый затор

"Утро": На Ленинградском шоссе образовался шестикилометровый затор

"Утро": На Дмитровском шоссе образовался 3,5-километровый затор

"Утро": На Каширском шоссе образовался затор длиной 3,5 километра

"Утро": На Волоколамском шоссе образовался затор длиной 4,5 километра

"Утро": На Варшавском шоссе образовался четырехкилометровый затор

Портал "Яндекс" оценил заторы на столичных дорогах на 3 балла. В понедельник утром водители рискуют потерять 30 минут на Ленинградском шоссе от Беломорской улицы до Железнодорожного моста в сторону центра. В этом же направлении притормаживает Алтуфьевское шоссе от улицы Декабристов до Хачатуряна. Придется задержаться на проспекте Вернадского от Ленинского проспекта до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Затруднено движение на Можайском шоссе от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе, передает телеканал "Москва 24".
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