"Утро": Заторы на столичных дорогах достигли 3 баллов

Портал "Яндекс" оценил заторы на столичных дорогах на 3 балла. В понедельник утром водители рискуют потерять 30 минут на Ленинградском шоссе от Беломорской улицы до Железнодорожного моста в сторону центра. В этом же направлении притормаживает Алтуфьевское шоссе от улицы Декабристов до Хачатуряна. Придется задержаться на проспекте Вернадского от Ленинского проспекта до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Затруднено движение на Можайском шоссе от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе, передает телеканал "Москва 24".