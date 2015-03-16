"Утро": Со дна моря подняли тела трех жертв крушения самолета Airbus

Индонезийские спасатели подняли на поверхность еще три тела жертв крушения самолета Airbus авиакомпании AirAsia, которое произошло в конце 2014 года в Яванском море.

Всего за два с половиной месяца были найдены тела 103 человек. Лайнер вылетел из индонезийского города Сурабая в Сингапур 28 декабря и менее чем через час пропал с экранов радаров.

Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".