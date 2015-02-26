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Экономика

26 февраля 2015, 09:49

"Утро": Жители Украины запасаются продуктами на "черный день"

продукты программы магазины новости Украина Владимир Василенко Светлана Милорадова

Жители Украины сметают продукты в магазинах. Люди запасаются на "черный день". По сообщениям сотрудников супермаркетов, первыми пропали кофе, чаи, макароны, мука, масло и консервы. Настоящая битва разворачивается за бутылку растительного масла. Владельцы магазинов заявляют, что при таком ажиотажном спросе скоро все запасы закончатся, у поставщиков нет товаров на складах. Покупателям в одни руки дают не больше пяти килограммов гречки и трех килограммов сахара. Панику вызвал очередной обвал украинской валюты. На "черном рынке" доллар уже стоит дороже 40 гривен, хотя еще год назад курс был - один к восьми, передает телеканал "Москва 24".

Сюжет: Ситуация на Украине
Программа: Утро

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