"Утро": Жители Украины запасаются продуктами на "черный день"

Жители Украины сметают продукты в магазинах. Люди запасаются на "черный день". По сообщениям сотрудников супермаркетов, первыми пропали кофе, чаи, макароны, мука, масло и консервы. Настоящая битва разворачивается за бутылку растительного масла. Владельцы магазинов заявляют, что при таком ажиотажном спросе скоро все запасы закончатся, у поставщиков нет товаров на складах. Покупателям в одни руки дают не больше пяти килограммов гречки и трех килограммов сахара. Панику вызвал очередной обвал украинской валюты. На "черном рынке" доллар уже стоит дороже 40 гривен, хотя еще год назад курс был - один к восьми, передает телеканал "Москва 24".