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21 ноября 2012, 09:28

Город

"Утро": Обзор блогов - блогеры против служебных парковок в ЦАО

"Утро": Обзор блогов - блогеры против служебных парковок в ЦАО

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О чем пишут столичные блогеры прямо сейчас.

Блогер Рустем Адагамов прошелся по центру столицы и сделал пару снимков так называемых служебных парковок. За час прогулки он насчитал 10 знаков служебных парковок, например, на Малой Дмитровке, на улице Рождественка. Их законность сейчас проверяет префектура Центрального округа.

Координатор "Лиги молодых" муниципальных депутатов Алексей Лисовенко рассказывает в своем блоге о результатах рейда по проверке состояния детских площадок и дорог в Гагаринском районе. Блогер пишет, что ощущение будто по улице Вавилова и Университетскому проспекту проехался танк.
Программа: Утро
метро блоги детские площадки программы Иван Распопов служебные парковки

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