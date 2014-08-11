"Утро": Температура воздуха в Москве на 5 градусов выше нормы

Несмотря на середину августа температура воздуха в столичном регионе на пять градусов выше климатической нормы. В понедельник москвичей ждет солнечная и преимущественно сухая погода. Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. В середине дня столбики термометров повысятся до +27...+29 градусов. Давление составит 746 мм ртутного столба. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.