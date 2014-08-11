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Новости

11 августа 2014, 08:00

Общество

"Утро": Температура воздуха в Москве на 5 градусов выше нормы

"Утро": Температура воздуха в Москве на 5 градусов выше нормы

"Утро": Воздух в столице прогрелся до плюс 19 градусов

"Утро": В понедельник москвичей ждет жаркая и сухая погода

"Утро": Утром 11 августа воздух в столице прогрелся до +28 градусов

"Утро": Евгений Тишковец - о погоде в столице в начале недели

"Утро": В отдельных районах Москвы пройдут кратковременные дожди

"Утро": В понедельник воздух в столице прогреется до плюс 29 градусов

"Утро": Жаркая погода продержится в столице до середины недели

В Москве 11 августа ожидается переменная облачность и до +29

МЧС и экологи исследовали воздух на севере столицы из-за запаха гари

Несмотря на середину августа температура воздуха в столичном регионе на пять градусов выше климатической нормы. В понедельник москвичей ждет солнечная и преимущественно сухая погода. Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. В середине дня столбики термометров повысятся до +27...+29 градусов. Давление составит 746 мм ртутного столба. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Программа: Утро
погода программы Фобос Наиль Губаев Евгений Тишковец Елизавета Кушак
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