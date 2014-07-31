"Утро": В столице началась подготовка к фестивалю "Московское варенье"

"Окно в Париж", "Райский сад", "Абрикосовый пляж" и "Восточный базар" появятся в столице 31 июля. Такие название дали площадкам, где с сегодняшнего дня начнется подготовка к первому фестивалю "Московское варенье". Самую полезную сладость из 15 стран от Таиланда до Мексики и 40 регионов России сможет попробовать каждый. О том, как готовят площадку для фестиваля, смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".