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31 июля 2014, 09:30

Культура

"Утро": В столице началась подготовка к фестивалю "Московское варенье"

"Утро": В столице началась подготовка к фестивалю "Московское варенье"

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"Окно в Париж", "Райский сад", "Абрикосовый пляж" и "Восточный базар" появятся в столице 31 июля. Такие название дали площадкам, где с сегодняшнего дня начнется подготовка к первому фестивалю "Московское варенье". Самую полезную сладость из 15 стран от Таиланда до Мексики и 40 регионов России сможет попробовать каждый. О том, как готовят площадку для фестиваля, смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Сюжет: Фестиваль "Московское варенье"
Программа: Утро
фестивали программы Наиль Губаев Елизавета Кушак Ирина Люлина Московское варенье
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