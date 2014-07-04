"Утро": В Москве стало больше довольных жизнью горожан

В столице стало больше довольных жизнью горожан, такие выводы сделали аналитики по результатам опроса жителей мегаполиса. Как пишет портал M24.ru, недовольство жизнью в Москве выразили только 14% опрошенных. Остальные отметили доступность в столице товаров и услуг. Среди плюсов назвали растущее количество предприятий общепита и парков. Даже состояние автодорог москвичи за последний год стали вдвое чаще оценивать со знаком "плюс". В ходе опроса респонденты высказали и немало пожеланий. В основном, они касались развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Также люди с тревогой относятся к повышению цен на продукты и обеспокоены притоком мигрантов.