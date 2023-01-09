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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла. На Варшавском шоссе, двигаясь в сторону центра, водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час от улицы Подольских Курсантов до Балаклавского проспекта.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе автомобилистам придется постоять в заторе из-за двойного ДТП на 31-м километре кольца. Преодоление этого отрезка автомагистрали займет больше 40 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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