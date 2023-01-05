В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах столицы 69 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на столичных улицах 69 дней, которые выпадают на праздничные и выходные дни, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В праздники по решению мэра Москвы мы делаем все уличные парковки бесплатными – на дороги выезжает меньше машин. По воскресеньям число автомобилей на улицах снижается, чем с понедельника по субботу, поэтому водители могут парковаться без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час", – пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, из этих 69 дней 18 можно будет бесплатно оставлять машину на всех улицах: с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября. .

Водителей призвали быть внимательными и парковаться по правилам вне зависимости от необходимости оплаты парковки.

С 1 января стоимость перемещения и хранения автомобилей в Москве проиндексировали на 12% на основе ежегодного пересчета экономически обоснованного тарифа. При этом скидка в 25% на данные услуги при условии их оплаты до получения машины со спецстоянки сохранена.

Индексация в 2022 году проводилась на уровне ниже прогнозируемой инфляции, причем в следующий раз тарифы будут пересматриваться только в июне 2024 года.

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