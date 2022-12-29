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29 декабря, 22:00

Город

Капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве завершат в конце 2023 года

Капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве завершат в конце 2023 года

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В центре Москвы продолжили менять Жуковский путепровод. Он находится возле Павелецкого вокзала и проходит над железнодорожными путями, поэтому старую конструкцию разобрали в ночное время. Для демонтажа использовали кран грузоподъемностью 350 тонн, а также мощный компрессор с давлением восемь атмосфер.

Ранее специалисты установили опоры контактной сети и обновили контактный провод. Его износ до ремонта составлял почти 100%. Полностью завершить капитальный ремонт Жуковского путепровода собираются к концу 2023 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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