Капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве завершат в конце 2023 года

В центре Москвы продолжили менять Жуковский путепровод. Он находится возле Павелецкого вокзала и проходит над железнодорожными путями, поэтому старую конструкцию разобрали в ночное время. Для демонтажа использовали кран грузоподъемностью 350 тонн, а также мощный компрессор с давлением восемь атмосфер.

Ранее специалисты установили опоры контактной сети и обновили контактный провод. Его износ до ремонта составлял почти 100%. Полностью завершить капитальный ремонт Жуковского путепровода собираются к концу 2023 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.