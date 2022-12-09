"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Сократился затор на Волгоградском проспекте в направлении центра. Теперь он тянется от Есенинского бульвара до Люблинской улицы. В нем водители могут потерять 20 минут.

На Нижегородской эстакаде плотные потоки автомобилей зафиксированы с обеих сторон Третьего транспортного кольца. Скорость машин там не превышает 20 километров в час.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.