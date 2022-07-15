"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца у Автозаводской улицы авария перекрыла две полосы движения – второй ряд слева и левый. Движение возможно по одной полосе, затор начал тянуться до Чурской эстакады.

На внешней стороне МКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе сбросить скорость придется до 40 километров в час из-за ремонтных работ. Дорожными ограждениями перекрыт средний ряд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.