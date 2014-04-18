"Утро": На шоссе Энтузиастов образовался крупный затор

Телеканал "Москва 24" продолжает следить за ситуацией на столичных дорогах. На Серпуховской площади находится корреспондент Леонид Преображенский, который следит за движением автотранспорта на этой и других магистралях Москвы. По его словам, на шоссе Энтузиастов образовался крупный затор, скорость движения машин в котором не превышает 6 километров в час. Подробнее о заторах и скорости трафика смотрите в видеосюжете.