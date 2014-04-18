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Новости

18 апреля 2014, 10:00

Город

"Утро": На шоссе Энтузиастов образовался крупный затор

"Утро": На шоссе Энтузиастов образовался крупный затор

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": На Новорязанке плотность потока оценивается в 10 баллов

"Утро": На Можайском шоссе плотность трафика составляет 3 балла

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 0 баллов

"Утро": На шоссе Энтузиастов плотность трафика оценивается в 5 баллов

"Утро": Плотность потока на самых загруженных трассах - 8 баллов

"Вечер с Алексеем Вершининым": Искусственная пробка

"Утро": Заторы на Новорязанском шоссе оцениваются в 9 баллов из 10

Телеканал "Москва 24" продолжает следить за ситуацией на столичных дорогах. На Серпуховской площади находится корреспондент Леонид Преображенский, который следит за движением автотранспорта на этой и других магистралях Москвы. По его словам, на шоссе Энтузиастов образовался крупный затор, скорость движения машин в котором не превышает 6 километров в час. Подробнее о заторах и скорости трафика смотрите в видеосюжете.
Программа: Утро
пробки транспорт программы Ксения Чепенко Федор Баландин Леонид Преображенский
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