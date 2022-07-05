"Утро": трафик в столице оценивается в 4 балла

Трафик в столице оценивается в 4 балла.

На Савеловской эстакаде на внешней стороне Третьего транспортного кольца образовался затор после столкновения автомобилей, произошедшего на Нижней Масловке. Скорость потока снизилась там до 18 километров в час.



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