Участники "Активного гражданина" выбрали место для площади ЛНР

Москвичи определились с тем, где будет территория, названная в честь Луганской Народной Республики. Она расположится вдоль Смоленской набережной, между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. За этот вариант в проекте "Активный гражданин" проголосовали почти 110 тысяч человек, он набрал около 57% голосов.

Среди других предложений были место вдоль улицы Академика Пилюгина, между Ленинским проспектом и Воронцовским парком. За этот вариант проголосовали около 10,5% респондентов. И территория вдоль Большого Ржевского переулка, рядом с улицей Малая Молчановка, набрала почти 14% голосов. Доверить выбор специалистам захотели 18,73% участников опроса.

Ранее с помощью голосования москвичи уже выбрали название для площади около посольства США, теперь она называется площадью Донецкой Народной Республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.