"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Постоять в заторе придется на Волоколамском шоссе. Там скопилось много машин. Также в районе станции метро "Сокол" длина затруднений достигла отметки в один километр.

На 34-м километре МКАД из-за аварии в правом ряду водителям придется сбросить скорость от Липецкой улицы до станции метро "Лесопарковая". Преодоление этого участка займет 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

