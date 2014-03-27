"Утро": Обзор блогов

Музей Tate Britain запустил блог, в котором можно по-новому взглянуть на известные художественные произведения XIX века. Творения великих живописцев переосмыслили с помощью гиф-анимации. Например, девушка с картины Альберта Мура "Сад" не просто стоит в окружении деревьев,а еще и ест цветы. А портрет малышки Сидни Уэлс подмигивает и корчит рожицы.

В Twitter теперь можно прикрепить сразу четыре фотографии. Уже сейчас эта функция доступна для iPhone, а чуть позже ею смогут воспользоваться и обладатели смартфонов на базе Android. На фотографиях можно будет отмечать друзей, указав имя пользователя. В одном твите можно отметить до 10 человек.

В День театра пользователи "Живого Журнала" задались вопросом - в чем принято сейчас ходить в театр? Кто-то в комментариях предлагает поярче, чтобы выделиться из толпы при помощи шапки-ушанки и телогрейки. Другие советуют обязательно использовать духи.

"Ночь в театре" - с таким хэштегом выкладывали фотографии в Instagram те, кто пожертвовал сном ради искусства или ради сэлфи в гримерке. В эту ночь москвичи беспрепятственно гуляли по закоулкам театров и щедро делились своими открытиями в блогах.