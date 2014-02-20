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Новости

20 февраля 2014, 10:00

Город

"Утро": Из Подольска в Москву на электричке можно добраться за час

"Утро": Из Подольска в Москву на электричке можно добраться за час

"Утро": Насколько загружены по утрам электрички Подольск - Москва

"Утро": Сложно ли доехать из Подольска в Москву утром на электричке

"Утро": Сложно ли добраться из Подольска в Москву на электричке

На Тверском направлении возможны отмены и переносы электричек

Расписание поездов на Горьковском направлении МЖД изменится

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"Московский патруль": В электричках провели рейд по поимке нарушителей

С 13 января электропоезда Москва-Балашиха удлинят на два вагона

"Утро": Изменились тарифы на услуги электричек в пригородах Москвы

Телеканал "Москва 24" провел эксперимент - две съемочные группы выехали ранним утром из Подольска, чтобы добраться в центр Москвы. Пока добиравшиеся автобусом из-за пробок только 50 минут выезжали из города, ехавшие в электричке в тесноте, но без задержек прибыли в столицу, уложившись в час. О том, сколько времени и денег в месяц тратят жители Подмосковья на езду в электричках на работу и обратно, смотрите в видеосюжете.
Программа: Утро
электрички транспорт Новая Москва программы Ксения Чепенко Роман Карлов Леонид Преображенский
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