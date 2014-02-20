"Утро": Из Подольска в Москву на электричке можно добраться за час

Телеканал "Москва 24" провел эксперимент - две съемочные группы выехали ранним утром из Подольска, чтобы добраться в центр Москвы. Пока добиравшиеся автобусом из-за пробок только 50 минут выезжали из города, ехавшие в электричке в тесноте, но без задержек прибыли в столицу, уложившись в час. О том, сколько времени и денег в месяц тратят жители Подмосковья на езду в электричках на работу и обратно, смотрите в видеосюжете.