"Утро": Накаченное тело снова вошло в моду

Подтянутые фигуры с проработанными мышцами снова в моде. Но далеко не все готовы месяцами потеть в "тренажерке". Тут к делу подключаются запрещенные вещества, которые в считанные недели превращают в "качка" любого и даже любую. Врач спортивной медицины Илья Мелехин рассказал, как уговаривает посетителей "качалок" заниматься без привлечения допинга.