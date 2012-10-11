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11 октября 2012, 10:10

Город

"Утро": карточки для оплаты парковки можно купить с 1 ноября

"Утро": карточки для оплаты парковки можно купить с 1 ноября

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В кассах метро и в киосках "Мосгортранса" с 1 ноября начнут продавать карточки для оплаты парковки номиналом 500 и 1000 рублей.
Напомним, что в ноябре в столице начнут работать первые платные парковки в Каретном Ряду, на Театральной площади и на улице Петровка.

Для тех, кто не сможет купить карточку, при въезде на паркинг установят щиты с номером для SMS-оплаты и QR-кодами для смартфонов. Час стоянки обойдется в 50 рублей. Оплатить парковку также можно будет с помощью мобильного приложения "Московское парковочное пространство".
Программа: Утро
метро парковки утро стоянки Иван Распопов карты
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