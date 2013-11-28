"Утро": В метро могут появиться пункты проверки мигрантов

Сетевые СМИ пишут о новых парковках и пунктах проверки мигрантов.

В Москве в 2014 году появятся 25 новых парковок под эстакадами. Общей вместимостью более 3 тысяч машиномест. Все парковки под мостами и эстакадами будут освещены, оснащены видеонаблюдением, ограждены автоматическими шлагбаумами, оборудованы биотуалетами. Сейчас в столице действуют 105 плоскостных парковок в подмостовом и подэстакадном пространстве.

В метро могут появиться пункты проверки мигрантов. Московские депутаты требуют усилить контроль за приезжими в столичном метрополитене. Для этого на платформах Кольцевой линии и привокзальных станциях необходимо организовать постоянные пункты ФМС. У инспекторов будет доступ к базам данных, они смогут проверять документы мигранта на подлинность прямо на месте.