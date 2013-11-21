Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2013, 06:30

"Утро": Крах "Мастер-банка" коснулся других финансовых организаций

"Утро": Крах "Мастер-банка" коснулся других финансовых организаций

"Утро": К чему приведет отзыв лицензии у "Мастер-банка" в перспективе

"Утро": Клиенты "Мастер-банка" остались без денег

"Утро": Выплаты вкладчикам "Мастер-банка" оценили в 30 млрд рублей

"Утро": Блогеры обсуждают отзыв лицензии у "Мастер-банка"

"Утро": Сбербанк заплатит по долгам "Мастер-банка"

Центробанк отозвал лицензию у московского "Мастер-банка"

По какой схеме бравшие кредит в "Мастер-банке" будут его возвращать

Денис Елаховский - о процедуре подачи заявления на возврат вкладов

Владельцам крупных вкладов "Мастер-банка" придется обратиться в суд

Одним из направлений деятельности "Мастер-банка" было обслуживание карт других финансовых организаций. В результате прекращения его работы у 260 банков по всей России начались проблемы с обслуживанием. Днем 20 ноября перестали работать пластиковые карты банка "ФИНАМ". Также проблемы с картами возникли у "Софрино", "БКС-банк", "Оргбанк", "Центркомбанк", "ОПМ-банк", "2Т Банк". Количество пострадавших клиентов оценивается сотнями тысяч.
Программа: Утро
вклады программы лицензии Наиль Губаев вкладчики клиенты Мастер-банк
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика