"Утро": Крах "Мастер-банка" коснулся других финансовых организаций

Одним из направлений деятельности "Мастер-банка" было обслуживание карт других финансовых организаций. В результате прекращения его работы у 260 банков по всей России начались проблемы с обслуживанием. Днем 20 ноября перестали работать пластиковые карты банка "ФИНАМ". Также проблемы с картами возникли у "Софрино", "БКС-банк", "Оргбанк", "Центркомбанк", "ОПМ-банк", "2Т Банк". Количество пострадавших клиентов оценивается сотнями тысяч.