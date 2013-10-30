"Утро": Дом Стива Джобса стал памятником истории

РБК пишет, что дом в Калифорнии, где Стив Джобс собрал свои первые 100 компьютеров, признано историческим памятником. По сути, именно там он и Стив Возняк основали компанию Apple. Сейчас домом в Калифорнии владеет сестра Стива Джобса Патриция.

Интернет-магазины объявили дату праздника для шопоголиков. Шестого декабря магазины обещают скидки до 90%. Подобное мероприятие в России проводится во второй раз. В Америке с черной пятницы обычно начинаются рождественские распродажи. Новостью поделилось интернет-издание Russian Times.

Forbes сообщает, что в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий возможность оказания оккультно-мистических услуг. В документе дано подробное описание этих услуг и указано, кому они не могут оказываться. Это больные с онкологией и инфекционными заболеваниями, осложнениями во время беременности и тем, кому предстоит хирургическое вмешательство. В законопректе так же указан штраф от двух до десяти тысяч рублей/