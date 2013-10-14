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14 октября 2013, 08:52

Происшествия

"Утро": Блогеры обсудили события в Западном Бирюлево

"Утро": Блогеры обсудили события в Западном Бирюлево

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В Twitter хэштег #Бирюлево стал одним из самых популярных в мире за прошедший день. Многие микроблогеры вели трансляцию с места событий, другие отслеживали и комментировали то, что происходит сидя дома.

Владислав Сурков возмутил своих читателей такой записью: "Самое опасное - это, когда овощи начинают громить овощебазы". Читатели в комментариях вежливо пригласили Суркова прогуляться по Бирюлево и озвучить свои мысли там.

Филосовское объяснение беспорядкам нашла и Тина Канделаки. Вот что она написала в своем микроблоге: "Русский народ - самый долготерпимый на планете, так заложено православием, ментальностью. Когда терпение заканчивается, начинаются погромы".


Известный журналист Павел Лобков посчитал, что дело не в ментальности, а в молодом поколении, которому нечем заняться.

Александр Аверин - один из членов оргкомитета "Марша несогласных" дал свою характеристику событиям. "Между тем, за медицинской помощью обратились всего 11 человек, ни один ни госпитализирован. Не было жесткача, пацаны"
Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
Программа: Утро
Twitter криминал следствие суды программы Бирюлево Западное Ксения Чепенко Роман Карлов обзор блогов чп дтп
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