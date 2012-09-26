26 сентября 2012, 10:00
"Утро": актер Дмитрий Бозин о новом сезоне в театре Виктюка
Театр Романа Виктюка открыл новый сезон спектаклем "Служанки". Уже 1 октября на сцене театра состоится премьера постановки "Сергей и Айседора". Ведущий актер театра Романа Виктюка, заслуженный артист России, Дмитрий Бозин в интервью "Москве 24" рассказал о новом сезоне и предстоящих премьерах.
О том, какими новыми постановками порадует москвичей труппа, рассказал также в эфире телеканала художественный руководитель театра Роман Виктюк.
Программа: Утро