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Новости

26 сентября 2012, 10:00

"Утро": актер Дмитрий Бозин о новом сезоне в театре Виктюка

"Утро": актер Дмитрий Бозин о новом сезоне в театре Виктюка

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Театр Романа Виктюка открыл новый сезон спектаклем "Служанки". Уже 1 октября на сцене театра состоится премьера постановки "Сергей и Айседора". Ведущий актер театра Романа Виктюка, заслуженный артист России, Дмитрий Бозин в интервью "Москве 24" рассказал о новом сезоне и предстоящих премьерах.

О том, какими новыми постановками порадует москвичей труппа, рассказал также в эфире телеканала художественный руководитель театра Роман Виктюк.
Программа: Утро
интервью утро Иван Распопов Дмитрий Бозин
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