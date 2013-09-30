"Утро": Москвичи останутся без красной рыбы и икры

Из-за наводнения на Дальнем Востоке москвичи могут остаться без красной рыбы и красной икры.

Улов, получаемый в регионе, составляет три четверти всей рыбы в стране. Дефицит красной рыбы в России наблюдается уже сейчас. В пострадавших от стихии Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске эти деликатесы

стоят в два-три раза дороже обычного.

Дефицит и как следствие - завышенные цены - коснется кеты и горбуши. Цена на красную икру в столице может подняться в 10-15 раз.