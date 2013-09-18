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Новости

18 сентября 2013, 06:36

Общество

"Утро": Вместо пляжа мужчина попал в суд

"Утро": Вместо пляжа мужчина попал в суд

Ростуризм опроверг сообщения о разрешении продажи туров в Египет

Инспекционная группа Ростуризма и МИДа отправится в Египет

Транзитные туристы смогут провести 3 дня в России без визы

Египет доплатит российским туроператорам за пустые места в самолетах

Сергей Винский рассказал о форуме самостоятельных путешествий по миру

"Мир путешествий": Остров Фаял (Азорские острова)

"Специальный репортаж": Куда едут отдыхать москвичи

"Экономика": Куда поехать на отдых вместо Египта

Ко Дню города откроется новый туристический маршрут

Житель подмосковного Королёва впервые в жизни отправился в заграничную поездку на отдых. Однако до Таиланда, где он намеревался провести отпуск, россиянин так и не долетел. Из-за ошибки в загранпаспорте он был остановлен на таможенном контроле. Как оказалось, в графе "пол" была проставлена буква "Ж". Несостоявшийся турист потребовал от турагентства вернуть ему деньги за путевку, однако получил отказ. Теперь мужчина отстаивает свои права в суде.
Программа: Утро
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Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

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Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

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Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

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Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

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Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

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Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

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Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

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Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

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