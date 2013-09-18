"Утро": Вместо пляжа мужчина попал в суд

Житель подмосковного Королёва впервые в жизни отправился в заграничную поездку на отдых. Однако до Таиланда, где он намеревался провести отпуск, россиянин так и не долетел. Из-за ошибки в загранпаспорте он был остановлен на таможенном контроле. Как оказалось, в графе "пол" была проставлена буква "Ж". Несостоявшийся турист потребовал от турагентства вернуть ему деньги за путевку, однако получил отказ. Теперь мужчина отстаивает свои права в суде.