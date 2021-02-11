"Утро": специалист ЦОДД рассказал о затруднениях на дорогах столицы

Столичный трафик оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов в городе составляет 230 километров.

О нестандартных затруднениях на дорогах столицы рассказал главный специалист ЦОДД Андрей Топс. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.