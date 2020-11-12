"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 4 балла

На 86-м километре МКАД произошла авария в среднем ряду. Сейчас там трудно проехать.

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 4 балла. Есть заторы и на других магистралях города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.