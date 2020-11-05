"Утро": в Москве сохранится плюсовая температура до конца недели

В Москве дождливо, но температура воздуха, по-прежнему, выше климатической нормы. В некоторых районах потеплеет до +9 градусов.

В течение недели погода не изменится. Похолодание придет на следующей неделе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.