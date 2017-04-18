Лана Дель Рей попытается помирить КНДР и США

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Певица Лана Дель Рей выложила в свой Instagram отрывок новой песни, на написание которой ее вдохновил конфликт между США и КНДР. Как сообщает певица, она написала новую песню по дороге с музыкального фестиваля Coachella.
По ее словам, несмотря на веселье фестиваля, ее не покидала мысль о разрастающемся конфликте между двумя странами. Певица рассказала подписчикам, что по пути домой ей захотелось побывать в любимом месте, где она уединилась у рощи с секвойями и написала новую композицию.
[html]
[/html]В своей песне Дель Рей выразила надежду, что молитва даже одного человека может сберечь мир от конфликтов.
I'm not gonna lie- I had complex feelings about spending the weekend dancing whilst watching tensions w North Korea mount. I find It's a tightrope between being vigilantly observant of everything going on in the world and also having enough space and time to appreciate God's good earth the way it was intended to be appreciated. On my way home I found myself compelled to visit an old favorite place of mine at the rim of the world highway where I took a moment to sit down by the sequoia grove and write a little song. I just wanted to share this in hopes that one individual's hope and prayer for peace might contribute to the possibility of it in the long run. Hope everyone has a nice day, with love from California
Предполагается, что песня войдет в новый альбом Ланы Дель Рей Lust for Life, анонсированный в конце марта.
Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил 17 апреля, что "ядерная война может начаться в любой момент".