"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

ЦОДД оценивает трафик в Москве в 3 балла. Напряженная обстановка с движением возникла на шоссе Энтузиастов в сторону центра – от Главной аллеи до ТТК.

Трудно проехать по Ярославскому шоссе в центр – от МКАД до проспекта Мира. Сбросить скорость придется и на Садовом кольце в районе станции метро "Красные Ворота". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.