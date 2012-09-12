"Утро": В Раменском может появиться международный аэропорт

На базе аэродрома экспериментальной авиации "Раменское" может появиться ещё один международный аэропорт. Предложение поступило от Дмитрия Рогозина.

Такой аэропорт сможет принимать поставки оборонной промышленности и отправлять стройматериалы для олимпийских объектов в Сочи. Если идея осуществится, испытательные полеты в Раменском запретят и в течение года построят там дополнительные здания, стоянки и грузовые терминалы.