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12 сентября 2012, 10:43

"Утро": В Раменском может появиться международный аэропорт

"Утро": В Раменском может появиться международный аэропорт

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На базе аэродрома экспериментальной авиации "Раменское" может появиться ещё один международный аэропорт. Предложение поступило от Дмитрия Рогозина.

Такой аэропорт сможет принимать поставки оборонной промышленности и отправлять стройматериалы для олимпийских объектов в Сочи. Если идея осуществится, испытательные полеты в Раменском запретят и в течение года построят там дополнительные здания, стоянки и грузовые терминалы.
Программа: Утро
аэропорты утро Иван Распопов Раменское

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