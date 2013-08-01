"Утро": Обзор электронных СМИ

01 августа 2013, 10:00
Наземный общественный транспорт в Москве оснастят видеорегистраторами. Об этом пишет портал "Ридус". Камеры будут фиксировать номера нарушителей и передавать информацию в ситуационный центр, после чего недобросовестные водители будут оштрафованы. Регистраторами оснастят 110 автобусов.
Портал M24.ru пишет, что столичные власти проверят состояние всех городских бомбоубежищ. В Москве - несколько тысяч таких объектов. Но только о местоположении 250 из них можно узнать из открытых источников. Нахождение остальных скрывается. Проверку будут проводить специальные комиссии, состоящии из работников МЧС и БТИ. Документы для инвентаризации подготовят к концу сентября, а продлится проверка до июля следующего года.
Детективную историю с участием Достоевского опубликовал сайт журнала "Слон". Житель Камчатки подал в суд на великого писателя. До этого в мировом суде он назвал оппонента идиотом. Пришлось объяснять, что слово такое он узнал из школьной программы и если уж Достоевскому можно, то почему ему нельзя. А дальше из судебной записки родилось целое дело. Разбирательство длилась с 2011 года и только сейчас истец получил отказ в возбуждении уголовного дела. Основной причиной стало то, что Федор Михайлович умер раньше, чем родился его читатель и, следовательно, "Достоевский Ф. М. не имел реальной возможности склонить Федорко Е. Н. к совершению преступления".
В Тульской области произошла утечка геля для душа, пишет "Лента.ру". Виноватым в чрезвычайном происшествии стал химический завод. В результате аварии на очистные сооружения стала поступать пена. Она заполнила прилегающие к заводу территории. По предварительным данным проверки, шампунь не представляет угрозы для здоровья людей и окружающей среды.
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