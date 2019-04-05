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Новости

05 апреля 2019, 07:30

Общество

"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в столице 5 апреля

"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в столице 5 апреля

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"Городской стандарт": оригинал или подделка

Сегодня, в пятницу, столичный регион своим северным краем заденет циклонический вихрь. Местами пройдут небольшие дожди, которые ограничат дневной прогрев.

Утром столбики термометров покажут +3 градуса. Днем будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие дожди, температура воздуха составит +7 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее о погоде – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Утро
видео общество погода Иван Базанов Мария Рыбакова Никита Поповнин

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