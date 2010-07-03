Схема движения изменится на время закрытия участка фиолетовой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения транспорта изменится в столице на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения затронут районы Таганский, Южнопортовый, Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино. Они будут действовать с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.

Информацию о новой схеме разместят на дорожных табло. Также ориентироваться водителям поможет "Дорожный патруль", дежурить будут более 10 экипажей.

18 маршрутов наземного транспорта станут бесплатными. Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами КМ, которые будут курсировать по выделенным полосам.

На Волгоградском проспекте отменят реверсивное движение, а на улице Генерала Кузнецова от Привольной улицы до улицы Авиаконструктора Миля движение временно станет односторонним. Перестанут работать регулируемые пешеходные переходы на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина.

На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии проезд по двум направлениям МЖД станет бесплатным. Не платить с 6 по 10 апреля можно будет на Курском и Казанском направлениях. Бесплатные билеты можно будет получить в пригородных кассах или оформить у мобильных кассиров на остановочных пунктах.

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" закроется с 6 по 10 апреля из-за для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.

Будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минут.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра.

