"Утро": Этим летом в парке "Сокольники" вновь откроется пляжная зона

Этим летом в парке Сокольники вновь откроется пляжная зона. Проект "The Баssейн" в 2012 году был признан хитом летнего пляжного сезона в Москве. Два бассейна, один из которых с подогревом, зона Frisbeе, аэробика-клуб, прокат спортинвентаря, шезлонги и прочие пляжные атрибуты. С июня начнутся бесплатные мастер-классы по йоге. Такие мини-курорты позволяют привлечь посетителей и выдерживать конкуренцию.

Подробнее об этих нововведениях рассказал руководитель пресс-службы парка "Сокольники" Денис Цуканов.