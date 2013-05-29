Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2013, 09:38

"Утро": Этим летом в парке "Сокольники" вновь откроется пляжная зона

"Утро": Этим летом в парке "Сокольники" вновь откроется пляжная зона

"Утро": Столичные пляжи готовятся к купальному сезону

Мэр поручил обустроить новые места для пляжного отдыха

"12 округов. Интервью": Заместитель префекта ЗелАО Владимир Кирюхин

"Утро": Столичные пляжи готовятся к приему отдыхающих

"Утро": В интернете набирает популярность видеоролик флешмоба на пляже

"Утро": 1 июня в Москве откроется пляжный сезон

"Утро": Где находится самая низкая взлетная полоса в мире

В Мексике воздушный поток от винта вертолета сорвал водную горку

Американские подростки на 1 апреля накормили чаек слабительным

Этим летом в парке Сокольники вновь откроется пляжная зона. Проект "The Баssейн" в 2012 году был признан хитом летнего пляжного сезона в Москве. Два бассейна, один из которых с подогревом, зона Frisbeе, аэробика-клуб, прокат спортинвентаря, шезлонги и прочие пляжные атрибуты. С июня начнутся бесплатные мастер-классы по йоге. Такие мини-курорты позволяют привлечь посетителей и выдерживать конкуренцию.

Подробнее об этих нововведениях рассказал руководитель пресс-службы парка "Сокольники" Денис Цуканов.
Программа: Утро
пляжи парк Сокольники программы Роман Карлов Карина Орлова Skype Денис Цуканов пляжный сезон
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика