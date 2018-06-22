"Утро": днем москвичей ожидает переменная облачность без осадков

По прогнозам синоптиков, днем в пятницу москвичей ожидает переменная облачность без осадков. Температура воздуха достигнет +29 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 5 метров в секунду. Вечером облаков станет больше, в некоторых районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура опустится до +24 градусов. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. Ночью ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Минимальная температура составит +18 градусов. Подробнее о погоде − на телеканале Москва 24.